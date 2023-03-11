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Будущие резиденты ОЭЗ «Пермь» зарегистрировались в жилом доме с детской библиотекой

В Пермском районе зарегистрировались две компании, которые намерены стать резидентами особой экономической зоны промышленного типа «Пермь». Речь идет о производителе химической продукции ООО «Форпласт» и ООО «Стелла Пластик», которая намерена изготавливать на территории ОЭЗ экологически чистые изделия из ПВХ. Обе компании зарегистрировались по одному адресу: поселок Юго-Камский, улица Труда, 1. Как следует из открытых источников, там находится трехэтажное здание, в котором расположены жилые квартиры и детская библиотека.

ООО «Стелла Пластик» принадлежит ООО «Стелла Групп» (Верхняя Пышма, Свердловская область). Компания принадлежит физлицам Дарье Овчинниковой, Ивану Искре и Александру Исанбаеву. ООО «Форпласт» контролируется бизнесменами Павлом Галкиным, Сталиной Матюшевой и Романом Чуклиновым.

ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также их освобождение от части транспортного налога.

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