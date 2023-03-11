Погибшего на СВО свердловского мобилизованного посмертно наградили Орденом Мужества

Мобилизованного из Заречного (Свердловская область) 31-летнего Дмитрия Зайнулина, погибшего 29 октября в ходе специальной военной операции на Украине, посмертно наградили Орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президента Владимир Путин, сообщили в пресс-службе администрации уральского города.

Награду приняла супруга погибшего Екатерина Зайнулина. «Он герой — он стал в полный рост, не испугался, выполнил свой воинский долг. Память о нем в нашем городе будет сохранена»,— отметил глава Заречного Андрей Захарцев.

Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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