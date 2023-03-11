Фонд Ройзмана покинула помощница экс-мэра Лейла Гусейнова

Помощница бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (иностранный агент) Лейла Гусейнова покинула «Фонд Ройзмана», перестав быть его учредителем. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Я благодарна жизни за эти годы, за этот бесценный опыт. Спасибо, что всегда были рядом, помогали каждую минуту. Вместе с вами мы сделали очень, очень много. Просто сделали этот мир на капельку лучше и добрее»,— написала госпожа Гусейнова.

Сейчас в отношении Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Противоправные действия, по мнению следствия, он совершил, разместив 1 июля ролик «Ответы на ваши вопросы» на видеохостинге Youtube, где поделился своим негативным мнением о военной спецоперации РФ на Украине. По решению суда ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, посещать публичные места и мероприятия.

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