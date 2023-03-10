Фемиде выдали «щит»

В Волжский районный суд Саратова передали дело шести участников предполагаемого преступного сообщества, создавшего несколько коммерческих организаций. Обещая решить юридические проблемы, фигуранты получали от пенсионеров крупные суммы и оформляли на граждан кредиты. Клиенты обращались как лично, так и через кол-центр. Среди обвиняемых в мошенничестве и организации преступного сообщества оказались учредители нескольких компаний. Признают ли они вину, следствие не уточняет.



Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение и передала в Волжский районный суд уголовное дело в отношении шести саратовцев, которым вменяют множество эпизодов мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа региона. В картотеке дел суда указано, что материалы поступили на рассмотрение еще 28 февраля, а 2 марта их передали судье Виктору Кучко. Силовики сообщили о передаче дела в суд только сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Хрусталева, Коммерсантъ Фото: Кристина Хрусталева, Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2019 года по май 2021 года в Саратовской области действовало преступное сообщество, работавшее как юридическая компания «Щит Фемиды». Сотрудники этой организации, как полагает следствие, под предлогом оказания юридических услуг по оформлению пенсионных выплат, компенсаций за аварийное жилье и других «социально-значимых» вопросов похитили средства большого числа жителей Саратовской и Архангельской области. «Для привлечения максимального количества граждан в целях хищения их денежных средств был организован так называемый кол-центр, работники которого предлагали свои услуги по оказанию юридической помощи, фактически ее не оказывая», — отметили в облпрокуратуре. Точное количество потерпевших правоохранительные органы не уточняют.

Ущерб от действий предполагаемой преступной группы следствие оценивает более чем в 19 млн руб. Арестовано имущество обвиняемых на 11 млн руб.

В числе обвиняемых генеральный директор ООО «Центр Лидогенерации» (ЦЛГ, по классификатору видов экономической деятельности действовало как центр обработки телефонных вызовов) Алексей Кривозельев. Ему вменяют 169 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Второй обвиняемый — Рустам Давлетбаев, соучредитель «Центра Лидогенерации», его обвиняют в 11 эпизодах мошенничества и организации, участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

Также на скамье подсудимых оказались Антон Фомин, ему инкриминируют 62 случая мошенничества, Эльвира Петрова и Елена Халатян (по 10 эпизодов мошенничества).

О задержании господина Ванина правоохранительные органы сообщали в декабре 2021 года. Помимо ЦЛГ и «Щита Фемиды» он работал в ООО «ЮК Поволжье».

Тогда Октябрьский районный суд, принимавший решение о заключении Андрея Ванина под стражу, сообщал, что подозреваемые якобы «заключали от имени организаций договоры с лицами пенсионного возраста для оказания им юридических услуг по взысканию с ПФР неустойки, направления запросов и подачи исковых заявлений, обещая, что им произведут дополнительные пенсионные начисления. В последующем, войдя в доверие лиц пенсионного возраста, оформляли на них кредиты».

Согласно kartoteka.ru, никто из обвиняемых не имел прямого отношения к ООО «Щит Фемиды». С основания в 2019 году единственным учредителем и директором компании была Марина Гольченко.

Признают ли фигуранты уголовного дела вину, следствие не уточняет, обвиняемым в организации преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы, тем, кому вменяют мошенничество, — до 10 лет колонии.

Дарья Васенина