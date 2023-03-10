Жители сбереглись от покупок

В начале 2023 года в Татарстане продолжилось падение потребительской активности населения, следует из последних данных Татарстанстата. Так, в январе жители республики почти на 10% сократили суммы покупок непродовольственных товаров, урезали траты на салоны красоты, ремонт обуви и одежды. Однако они не стали отказываться от походов в кафе и рестораны и увеличили расходы на продукты. При этом стали больше откладывать денег: по итогам 2022 года более 6% доходов населения республики ушло на сбережения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Оборот розничной торговли в республике в январе 2023 года составил 99,24 млрд руб. Это на 1,9% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, если сравнивать в сопоставимых ценах. Таким образом, потребительская активность жителей Татарстана продолжает падать, следует из доклада Татарстанстата.

Как сообщал «Ъ-Казань», по итогам 2022 года оборот розничной торговли сократился на 3,1% — до 1,22 трлн руб. Снижение потребительской активности произошло на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. В апреле–июне падение составляло 7,7%. В третьем квартале сокращение удалось значительно снизить, но в октябре, после объявления мобилизации, жители Татарстана стали снова экономить. В декабре падение оборота розничной торговли достигало 8,5%.

Оборот торговли непродовольственными товарами по итогам прошлого года сократился на 8,9%. Вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко объяснил это снижение «уходом крупных торговых компаний и снижением покупательской способности».

В январе 2023 года объем покупок непродовольственных товаров продолжил падать. За месяц он достиг 52,2 млрд руб., что на 9,1% меньше, чем в январе прошлого года. На еду жители Татарстана траты увеличили: в январе они составили 47 млрд руб., что на 7,4% больше, чем за первый месяц 2022 года. При этом инфляция в январе 2023 года составила 1,3%, если сравнивать с предыдущим декабрем.

Жители увеличили расходы на походы в кафе, бары и рестораны. Выручка заведений общепита (этот показатель также включает доходы столовых и поставщиков продуктов питания) в январе составила 4,87 млрд руб. Это на 13% больше, чем в январе прошлого года. Напомним, за весь 2022 год выручка кафе и ресторанов в регионе увеличилась на 3,6%.

Объем рынка платных услуг в Татарстане в январе вырос на 1,3% и достиг 33,3 млрд руб. В то же время объем бытовых услуг сократился на 1,9% — до 4,6 млрд руб. Жители Татарстана стали меньше обращаться в мастерские по ремонту обуви и одежды, ходить в фотоателье, бани и сауны, парикмахерские и косметические салоны.

Что касается реальных доходов населения, то как сообщал «Ъ-Казань», по итогам 2022 года они выросли на 2,1% — 46,25 тыс. руб. в месяц. Татарстанстат данные за январь 2023 года пока не представил. Однако региональный орган статистики уточнил, что реальные располагаемые доходы граждан (с учетом инфляции и за вычетом обязательных платежей) в республике в прошлом году выросли еще больше — на 3,1%.

Всего за 2022 год объем денежных доходов в Татарстане составил 2,16 трлн руб. 81,8% этих средств жители республики потратили на покупку товаров и оплату услуг, 11,4% — на оплату обязательных платежей и взносов. Оставшиеся 6,8% отложили в качестве сбережений. Это больше, чем по итогам 2021 года: тогда на сбережения татарстанцы направляли 4% своих доходов.

«Январь традиционно считается месяцем стремления сэкономить в силу отсутствия финансовых возможностей. Падение объема розничной торговли на 1,9% к январю 2022 года в целом нельзя назвать серьезным»,— считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. По его словам, в январе продажи непродовольственных товаров «традиционно показывают низкую динамику и по РФ в целом, так как в них просто нет такой высокой необходимости». «Сюда можно добавить снижение доступности потребкредитов в силу более сдержанных подходов банков к оценке заемщиков»,— отмечает эксперт. Напомним, в 2022 году жители Татарстана получили 1,18 млн новых кредитов на общую сумму 330 млрд руб. Это оказалось на 24% меньше, чем годом ранее.

По словам господина Жарского, на потребительскую активность также влияют санкции западных стран, введенные против РФ: это и «психологический аспект», и рост цен товаров. В то же время он замечает, что «в сегменте продовольствия наблюдается большая инфляционная стабильность». «В течение года, полагаю, ситуация будет демонстрировать более позитивную динамику»,— прогнозирует он.

Кирилл Антонов