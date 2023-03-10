Губернатор Петербурга Беглов принял участие в открытии поликлиник в Мариуполе

В Мариуполе открылись две поликлиники, построенные за счет Петербурга. Губернатор Александр Беглов принял участие в церемонии их открытия. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Смольного.

По словам губернатора, город восстанавливает в Мариуполе 37 объектов. Силами Петербурга были открыты три школы, три детсада, волейбольный комплекс Мариупольского университета и памятник Александру Невскому.

Строители из Петербурга также завершают строительство общежития-гостиницы для тех, кто лишился дома в результате обстрелов.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Смольном подтвердили восстановление Мариуполя частично за счёт средств Петербурга.

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