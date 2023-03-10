Археологи обнаружили ранее неизвестное озеро в районе Новороссийска

На территории заповедника «Утриш» в районе Новороссийска археологи обнаружили ранее неизвестное палеоозеро. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на источник.

Озеро было найдено в ходе экспедиции археолога, заведующего отделом скифо-сарматской археологии Института археологии РАН Алексея Малышева и его команды. Исследователи обнаружили сухой водоем в юго-западной части заповедника, который заполняется в период сильных дождей. Как полагают эксперты, озеро образовалось в результате сильной осыпи, произошедшей в результате землетрясения.

«По типу образования и его геологии — это озеро Абрау, но в миниатюре»,— говорится в сообщении.

Площадь водоема занимает около 1 га. По оценке археологов, возраст водоема может превышать 2 тыс. лет.

Анастасия Донскова

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