«Автомобилист» разгромил «Металлург» 6:3 и вышел вперед в серии плей-офф

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге в пятом матче первого этапа плей-офф одержал победу над магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась со счетом 6:3 (3:0; 2:3; 1:0).

Через полминуты после начала встречи «Автомобилист» остался в численном преимуществе из-за удаления Андрея Чибисова за подножку и сразу смог открыть счет — Алексей Макеев отправил шайбу в пустой угол гостевых ворот (1:0). В середине периода защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский с дальней дистанции пробил голкипера и удвоил преимущество екатеринбуржцев (2:0). Третий гол в ворота Магнитогорска «Автомобилист» забил на 14 минуте матча — Стефан да Коста направил шайбу в сторону гостевых ворот, Кертис Волк скорректировал ее полет, и она угодила в сетку (0:3). После этого обе команды сменили вратарей — на ворота «Металлурга» вместо Эдварда Паскуале вышел Василий Кошечкин, а Юхан Маттссон у «Автомобилиста» из-за травмы сменился на Игоря Бобкова.

Второй период «Автомобилист» тоже начал с заброшенной шайбы — Ник Эберт с передачи Брукса Мэйсека увеличил счет до 4:0. Пятый гол в ворота «Металлурга» забил Андрей Обидин (5:0). В середине матча магнитогорцы начали встречную игру. Сначала Филипп Майе распечатал ворота Бобкова (5:1), а через три минуты гости создали трафик возле рамки свердловчан, и Никита Коростелев закинул вторую шайбу (5:2). Еще через шесть минут нападающий «Металлурга» Брендэн Лайпсик забил гол между щитков Игоря Бобкова (5:3). Весь третий период гости боролись, чтобы сократить отставание до минимума, даже в конце встречи заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако получили гол в пустые ворота в исполнении Стефана да Косты (6:3).

По результатам этой игры счет в серии составил 3:2 в пользу Екатеринбурга. Команды продолжат серию игр до тех пор, пока одна из них не соберет четыре победы. Лидер перейдет в четвертьфинала Кубка Гагарина, а проигравший прекратит борьбу за главный трофей КХЛ. Следующая встреча пройдет 12 марта в Магнитогорске. При необходимости будет назначена седьмая игра — она состоится в Екатеринбурге 14 марта.

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Катерина Якушева