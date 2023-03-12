За год ВТБ в Белгородской области нарастил кредитный портфель на четверть

По итогам 2022 года ВТБ в Белгородской области увеличил объем кредитного портфеля физических и юридических лиц на 27%, до 67 млрд руб. Как сообщили в банке, наибольшим драйвером для роста розничного кредитования стала ипотека – в данном направлении динамика составила 15%, в корпоративном – предприятия крупного бизнеса. В итоге корпоративный кредитный портфель составил 35 млрд руб. Совокупный ресурсный портфель финорганизации в регионе увеличился на 19% и достиг 143,1 млрд руб.

Объем кредитов, которые были предоставлены частным клиентам ВТБ в регионе за год, оценивается в 32,1 млрд руб. Самую активную положительную динамику в розничном сегменте продемонстрировала ипотека, объем которой увеличился на 15%. Портфель оформленных по данному продукту средств по итогам года составил 15,2 млрд руб., из них выдачи за 12 месяцев – свыше 5 млрд руб. Свыше 1 млрд руб. полученных жителями области жилищных кредитов пришлись на госпрограммы, из них 626,6 млн руб. – на основную льготную ипотеку. Средний чек одной ипотечной сделки составил 3,2 млн руб.

Также для покупки автомобилей банк предоставил белгородским клиентам по итогам года 680 млн руб. (общий портфель уже – 1,4 млрд руб.). Жители области, очевидно, сохранили высокий интерес и к кредитным картам – банк к началу 2023 года оформил таких продуктов в общей сложности на 1,3 млрд руб. (плюс 6%).

«Белгородцы сегодня предпочитают сберегательную модель, чему способствуют ставки по вкладам. Портфель привлеченных средств частных клиентов превысил 110 млрд руб., а за 2022 год объем сбережений прирос на четверть. Самая активная динамика – в направлении депозитов, их объем по итогам года увеличился в 1,5 раза, до 93,9 млрд руб. Деловые проекты в регионе также продолжают развиваться, особенно в сегменте крупного бизнеса. Мы видим высокий интерес к госпрограммам – например, по поддержке аграриев, инвестиционному кредитованию. Мы со своей стороны планируем и в дальнейшем развивать сотрудничество с клиентами всех категорий», – отметил управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент банка Виктор Кривошеев.

ПАО Банк ВТБ