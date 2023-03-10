Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Волейболисты «Нефтяника» победили «Строитель» в матче Суперлиги

В пятницу, 10 марта, в матче 27-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги оренбургский «Нефтяник» на своей площадке принимал «Строитель» из Минска. Игра завершилась со счетом 3:1 (23:25, 25:18, 25:11, 25:22) в пользу хозяев.

Оренбургская команда одержала шестую победу в текущем сезоне и по-прежнему занимает 13-е место в турнирной таблице. «Нефтяник» с двумя выигранными матчами находится на последнем, 16-м месте.

«Нефтяник» сохраняет шансы на выход в квалификационный раунд Суперлиги. Для этого необходимо занять 12-е место по итогам 30 матчей регулярного этапа чемпионата.

Андрей Сазонов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...