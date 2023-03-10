Волейболисты «Нефтяника» победили «Строитель» в матче Суперлиги

В пятницу, 10 марта, в матче 27-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги оренбургский «Нефтяник» на своей площадке принимал «Строитель» из Минска. Игра завершилась со счетом 3:1 (23:25, 25:18, 25:11, 25:22) в пользу хозяев.

Оренбургская команда одержала шестую победу в текущем сезоне и по-прежнему занимает 13-е место в турнирной таблице. «Нефтяник» с двумя выигранными матчами находится на последнем, 16-м месте.

«Нефтяник» сохраняет шансы на выход в квалификационный раунд Суперлиги. Для этого необходимо занять 12-е место по итогам 30 матчей регулярного этапа чемпионата.

Андрей Сазонов