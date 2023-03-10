В Ульяновске планируют создать совместное с Китаем сборочное производство грузовых автомобилей

В пятницу, 10 марта, губернатор Ульяновской области Алексей Русских на встрече с Генеральным консулом КНР в Казани Сян Бо обсудил новые направления сотрудничества региона с Китаем. Как сообщил после встречи господин Русских, в Ульяновской области уже реализован ряд совместных инвестпроектов – производство автокомпонентов с компанией «Джойсон Сейфти Системс Рус», изготовление медизделий на территории ПОЭЗ «Ульяновск».

Сейчас, по словам губернатора, идет обсуждение возможностей создания на территории региона склада готовой продукции, а также сборочного производства грузовиков.

Губернатор также отметил, что планируется «усиливать кафедры ульяновских вузов в плане изучения китайского языка», поскольку для региона сотрудничество с компаниями КНР – «очень перспективное направление».

В свою очередь господин Сян Бо отметил, что «на фоне стремительного развития российско-китайских отношений для Ульяновской области и КНР открываются новые возможности сотрудничества», стороны «готовы обмениваться бизнес-миссиями». «Мы готовы расширять сотрудничество в сфере торговли, логистики, транспорта, инвестиций, отрасли автомобилестроения. Наше консульство будет мостом для налаживания контактов между компаниями», – отметил генконсул.

По итогам девяти месяцев 2022 года внешнеторговый оборот Ульяновской области с Китаем составил почти $110 млн – 20% от общего объема товарооборота региона с зарубежными странами. По объему импорта товаров в регион КНР занимала первое место, по объему экспорта – шестое

Андрей Васильев, Ульяновск