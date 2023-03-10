На месте старого саратовского аэропорта проложат трамвайные пути

Зампред правительства Саратовской области Павел Мигачев рассказал сегодня на заседании региональной общественной палаты о планах проложить через землю под старым саратовским аэропортом трамвайную линию.

Господин Мигачев напомнил, что, согласно изменениям, внесенным в генплан города в конце 2022 года, необходимо реконструировать трамвайные пути. К аэропорту от улицы Осипова продлят 11-й маршрут.

Также зампред рассказал о 34 дополнительных автобусах, которые пустят вместо закрытых для строительства скоростной линии трамвайных маршрутов. По пути следования третьего и шестого маршрутов количество машин увеличат на 15%, восьмого и девятого — на 18,7%. Павел Мигачев уточнил, что дополнительные автобусы будут ходить в часы пик.

Дарья Васенина