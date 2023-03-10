В Красноярске конфликт между пассажирами автобуса закончился стрельбой

Полиция в Красноярске выясняет обстоятельства конфликта между тремя пассажирами, автобуса в Советском районе. Установлено, что ссора между пассажирами началась в салоне автобуса и продолжилась уже на остановочном пункте. Один из мужчин вначале распылил баллончик в своих обидчиков, а затем выстрелил в них из травматического пистолета.
В результате одному из участников конфликта 1994 года рождения была вызвана скорая помощь, однако госпитализация ему не потребовалась, второй мужчина покинул место происшествия самостоятельно. Нападавший установлен, он опрашивается сотрудниками полиции.