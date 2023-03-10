Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 18:28

В Красноярске конфликт между пассажирами автобуса закончился стрельбой

Полиция в Красноярске выясняет обстоятельства конфликта между тремя пассажирами, автобуса в Советском районе. Установлено, что ссора между пассажирами началась в салоне автобуса и продолжилась уже на остановочном пункте. Один из мужчин вначале распылил баллончик в своих обидчиков, а затем выстрелил в них из травматического пистолета.

В результате одному из участников конфликта 1994 года рождения была вызвана скорая помощь, однако госпитализация ему не потребовалась, второй мужчина покинул место происшествия самостоятельно. Нападавший установлен, он опрашивается сотрудниками полиции.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...