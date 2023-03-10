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Коммерсантъ FM
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Стрельба в Красноярске оказалась бытовым конфликтом

В Советском районе Красноярска произошел конфликт между тремя пассажирами автобуса. Мужчины спорили между собой сначала во время движения транспортного средства, затем — на остановке. Во время спора один из участников конфликта распылил газовый баллончик в своих оппонентов, а затем выстрелил в них из травматического пистолета.

По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, в результате происшествия одному из мужчин была вызвана скорая помощь, второй самостоятельно покинул место конфликта.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины произошедшего, опрашивается мужчина, напавший на пассажиров, а также очевидцы.

Оксана Павлова, Новосибирск

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