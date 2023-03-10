В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере недропользования

УМВД России по Ульяновской области возбудило уголовное дело в отношении одного из руководителей филиала федерального бюджетного учреждения по факту мошенничества с использованием служебного положения при предоставлении услуг в сфере недропользования (ч. 3 статьи 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

Как сообщает ведомство, по версии следствия, подозреваемый, используя свое служебное положение, находил клиентов среди физических и юридических лиц, которым требовались различного рода работы и услуги в сфере недропользования. Затем, поясняют в полиции, руководитель организовывал заключение договоров на проведение работ в сфере недропользования с аффилированными с ним компаниями, «при этом все работы по заключенным обязательствам исполнялись работниками ФБУ с привлечением технической базы бюджетного учреждения, а оплата по договорам поступала на счета подконтрольных организаций». Всего таким образом «было похищено более 250 тыс. руб.», сообщает УМВД.

Первоначальная информация была получена от регионального управления УФСБ.

По неофициальным данным, речь идет об ульяновском филиале Федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу», возглавляемом Павлом Кравцовым. Пока он остается в статусе подозреваемого, следствием избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Васильев, Ульяновск