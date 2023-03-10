Принят план господдержки экономики и населения Волгоградской области на этот год

В Волгограде утвердили план действий по оказанию поддержки экономики и населению, обеспечению развития области в условиях санкций на этот год. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

План включает 75 мероприятий на общую сумму 7,1 млрд руб. В регионе сохранятся наиболее востребованные меры финансовой, налоговой, и административной поддержки и будут введены новые. К вступающим в действие с этого года относятся введение запрета на увеличение предельных максимальных ставок выкупной цены земельных участков, находящихся в госсобственности, предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям на реализацию проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры с участием средств фонда содействия реформированию ЖКХ, предоставление субсидий работодателям на профобучение сотрудников, расширение льгот для участников СВО и их семей.

Марина Ковалева