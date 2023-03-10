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Роман Бусаргин поручил ограничить господдержку в отраслях экономики с низкими зарплатами

В Саратовской области насчитывается 7174 безработных. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина.

По отчетам, регистрируемая безработица снизилась до 0,6% (в прошлом году – 0,8%). В области насчитывается 26,1 тыс. вакансий. Больше всего кадры востребованы в здравоохранении и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Глава региона поручил министру труда Сергею Егорову и главе государственной инспекции труда Алексею Санникову спрогнозировать ситуацию на рынке труда. «В 2022 году было создано 2500 новых рабочих мест, нужно понимать, сколько ожидается в этом году. В зависимости от этого – сформировать программу переобучения специалистов. Отдельно ее нужно вести по специальностям, необходимым оборонному комплексу»,- отметил господин Бусаргин.

На крупные города приходится 72% вакансий, но в них проживает меньше всего безработных. Минтруда поручено разработать региональные меры поддержки переезда востребованных специалистов к новому месту работы.

Губернатор отметил положительный опыт с ограничением поддержки сельхозпредприятий, в которых платят низкую зарплату. На конец прошлого года средняя зарплата в АПК выросла до 40 тыс. руб., утверждают в правительстве. Глава областной исполнительной власти поручил распространить этот опыт на другие отрасли экономики.

Марина Ковалева

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