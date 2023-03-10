Шекспир, киберпанк и кошки-мышки в антропологии

На концертных и выставочных площадках пройдут лекции об антропологии и звездном небе, поэтические вечера и симфонические концерты. Подробнее о культурных событиях в Нижнем Новгороде — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Рекорд» запланировал вечер творчества Анны Ахматовой

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ «Рекорд» запланировал вечер творчества Анны Ахматовой

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

11 марта в концертном зале «Юпитер» пройдет рок-шоу «Рождение мира» от танцующего симфонического оркестра Concord Orchestra. Каждая композиция будет посвящена отдельной стране. Билеты от 1,6 тыс. руб.

В центре культуры «Рекорд» 12 марта состоится музыкально-поэтический вечер «Приходи на меня посмотреть», посвященный творчеству поэтессы Анны Ахматовой. В программе прозвучат более 30 произведений представительницы Серебряного века из разных поэтических сборников. Билеты от 350 руб.

12 марта в информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) антрополог Станислав Дробышевский прочитает лекцию «Кошки – мышки: кто нас создал и во что нам это обошлось». Посетители узнают, что привело к появлению человека разумного, как на это повлияли ракоскорпионы, движение материков, динозавры и цветы, кошки и мыши. Регистрация на мероприятие уже закрыта, но все желающие смогут присоединиться к бесплатной онлайн-трансляции в соцсетях ИЦАЭ.

В «Планетарии №1» парка «Швейцария» 13 марта состоится бесплатная лекция «Звездное небо весны». Лектор планетария имени Гречко Алексей Киселев расскажет, какие звезды, планеты и небесные явления можно наблюдать в это время года. Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация.

14 марта в «Юпитере» выступит рок-группа «Пикник» с программой «Веселый и злой». Кроме хитов на концерте прозвучат шесть новых песен, каждая из которых будет сопровождаться постановкой с декорациями. Билеты от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трагедия «Макбет» Шекспира на сцене театра драмы

Фото: Нижегородский театр драмы Трагедия «Макбет» Шекспира на сцене театра драмы

Фото: Нижегородский театр драмы

В Театре драмы 14 марта состоится показ трагедии «Макбет» по пьесе Шекспира. Центром постановки станет не конфликт исторических личностей, а трагедия человека, который преступает все нравственные законы, чтобы приблизить обещанное ему великое будущее. Стоимость билетов от 400 руб.

15 марта в «Рекорде» в рамках всероссийской акции «Открытая премьера» пройдет показ российских мультфильмов и голосование за понравившуюся анимацию. Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте «Рекорда».

16 марта в Центре театрального мастерства в «Нижполиграфе» пройдет спектакль «А если завтра нет?». По сюжету, дворника Василия и стоящего на перилах балкона четвертого этажа Антона объединяет жизнь и смерть. Их неслучайная встреча становится началом дружбы, которая спасет обоих. Цена билета 700 руб.

В Доме архитектора 16 марта откроется выставка светодизайна «На языке света». С помощью арт-инсталляций организаторы покажут, как свет может влиять на эмоции и восприятие мира в зависимости от времени суток и типа освещения. Посетителей также ждут мастер-классы о том, как работать со светом и создавать уютную атмосферу. Выставка будет работать до 9 апреля, вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комедия «Как вам это понравится» на сцене театра «Вера»

Фото: Нижегородский театр «Вера» Комедия «Как вам это понравится» на сцене театра «Вера»

Фото: Нижегородский театр «Вера»

В театре «Вера» 16 марта покажут комедию Шекспира «Как вам это понравится». Юная Розалинда, дочь свергнутого герцога, бежит из дворца, переодевшись юношей. Ее ждут неожиданные встречи, запутанные отношения, любовные терзания. Билет стоит 700 руб.

В филармонии 16 марта с программой «Мировые рок-хиты» выступит петербургский симфонический оркестр IP Orchestra. Музыканты исполнят композиции таких групп, как Scorpions, Nirvana, Muse, Pink Floyd, Queen, AC/DC, Metallica, Deep Purple и Rammstein. Билеты от 1 тыс. руб.

17 марта в «Планетарии №1» парка «Швейцария» состоится концерт «Cyberpunk». На куполе появятся изображения футуристических улиц в неоновом свете, ожившие голограммы и образы антиутопического будущего. Киберпанк-графику, созданную CG-студией планетария, дополнит технологичное звучание скрипки. Билеты от 800 руб.

Подготовила Елена Ковалева