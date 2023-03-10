Ростехнадзор установил причины гибели работника добывающего предприятия в Пласте

Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование несчастного случая со смертельным исходом на обогатительной фабрике ООО «Пласт-Рифей». Материалы направлены в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел 14 января этого года. Машинист питателя, пытаясь очистить холостую ветвь ленточного конвейера от налипшего сырья, попал левой рукой в зону действия ленты и натяжного барабана конвейера. Сотрудники Ростехнадзора выявили несколько причин случившегося: отсутствие защитного ограждения натяжного барабана конвейера во время его эксплуатации, пребывание работника в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов за ходом выполнения работ и соблюдением трудовой дисциплины, а также ослабление производственного контроля на опасном объекте.

По результатам расследования в отношении юридического лица и должностных лиц предприятия будет возбуждены административные дела по ст. 9.1 КоАП РФ. Также Ростехнадзор контролирует исполнение предложенных комиссией мероприятий по устранению причин несчастного случая.