Белгородские оперативники изъяли больше тысячи литров поддельного алкоголя

Сотрудники управления ФСБ России по Белгородской области вместе с коллегами из МВД изъяли из незаконного оборота более тысячи литров немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщили в управлении.

Там пояснили, что в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили два подпольных магазина в Алексеевском городском округе. Незаконный бизнес вели супружеские пары, приобретавшие крупные партии немаркированной алкогольной продукции с целью сбыта и хранившие их дома.

По одному адресу полицейские изъяли 1316 бутылок спиртных напитков на сумму 320 тыс. руб., по другому — 649 бутылок на 160 тыс. руб. Ассортимент был представлен этикетками различных брендов, акцизные марки на бутылках отсутствовали.

МВД возбудило уголовные дела по признакам хранения с целью сбыта алкогольной продукции без маркировки (п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Имена подозреваемых не раскрываются.

Сергей Толмачев

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