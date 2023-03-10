Новый буксир-спасатель Азово-Черноморской Морспасслужбы прошел лицензирование

Новый буксир-спасатель Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы «Николай Семенченко» прошел лицензирование и был внесен в реестр судоходства. Об этом сообщила пресс-служба Морспасслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФГБУ «Морская спасательная служба» Фото: пресс-служба ФГБУ «Морская спасательная служба»

«Документы позволяют судну работать в море и проводить широкий спектр аварийно-спасательных работ»,— говорится в сообщении.

Судно длиной 26,8 м и валовой вместимостью 232 тонны было построено в феврале 2023 года и зарегистрировано на собственника ФГБУ «Морская спасательная служба» в порту регистрации Новороссийск.

Анастасия Донскова

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