Новый буксир-спасатель Азово-Черноморской Морспасслужбы прошел лицензирование

Новый буксир-спасатель Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы «Николай Семенченко» прошел лицензирование и был внесен в реестр судоходства. Об этом сообщила пресс-служба Морспасслужбы.
Фото: пресс-служба ФГБУ «Морская спасательная служба»
«Документы позволяют судну работать в море и проводить широкий спектр аварийно-спасательных работ»,— говорится в сообщении.
Судно длиной 26,8 м и валовой вместимостью 232 тонны было построено в феврале 2023 года и зарегистрировано на собственника ФГБУ «Морская спасательная служба» в порту регистрации Новороссийск.
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