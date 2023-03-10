Иран и Саудовская Аравия возобновят дипломатические отношения

Представители Саудовской Аравии и Ирана подписали соглашение о возобновлении дипломатических отношений по итогам переговоров в Пекине. Страны снова откроют свои посольства в течение двух месяцев, сообщает агентство Tasnim.

Переговоры между секретарем Совета национальной безопасности Ирана Али Шахмани и Советником нацбезопасности Саудовской Аравии Мусадом Аль Айбаном проходили в Пекине с 6 марта. Сегодня, 10 марта, переговоры завершились подписанием соглашения и обнародованием совместного с Китаем заявления.

В документе, по данным иранского агентства, представители Саудовской Аравии и Ирана благодарят Ирак, Оман и КНР за предоставления площадки для переговоров в 2021, 2022 и 2023 годах. В скором времени ожидается встреча министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии, сообщает агентство.

В заявлении страны также подчеркнули взаимное уважение суверенитетов и принцип невмешательства во внутренние дела друг друга, а также согласились выполнять соглашение о сотрудничестве в области безопасности, подписанное 17 апреля 2001 года, и соглашение об экономическом, торговом, инвестиционном, техническом, научном, культурном и спортивном сотрудничестве, подписанное 27 мая 1998 года.

2 января 2016 года в Саудовской Аравии казнили шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. В тот же день возле посольства Саудовской Аравии в Тегеране собрались протестующие, которые подожгли здание. 3 января 2016 года Саудовская Аравия объявила о разрыве дипотношений с Ираном.

Эрдни Кагалтынов