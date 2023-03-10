В Петербурге построят новую ледовую арену на Чаплыгина

Власти Петербурга согласовали облик новой ледовой арены, которую построят рядом с телецентром на Чаплыгина. Соответствующая информация опубликована на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Офисное здание с ледовой ареной планируют возвести на участке улицы Чаплыгина, 6 — за главным зданием телецентра. Согласно плану проекта, его высота будет составлять 25,7 метров.

Заказчиком строительства указана телерадиокомпания «Петербург», а архитектурный облик разработала компания «Спектрум».

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