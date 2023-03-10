В Челябинской области создадут службу психологической помощи ученикам и педагогам

На территории Челябинской области появится служба психологической поддержки учеников, педагогов и других сотрудников образовательных организаций. К апрелю планируется разработать концепцию и всю нормативную документацию организации, сообщила в своем telegram-канале первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Психологическую службу Южного Урала» сформируют 48 внештатных педагогов-психологов, каждый из которых будет представлять свой муниципалитет. В ближайшие дни специалистов планирует утвердить Минобрнауки РФ. На создание психологической службы из областного бюджета выделили 10,9 млн руб., из них более 7 млн руб. направят на зарплаты психологам.

«На базе областного центра диагностики и консультирования раз в квартал будем обучать внештатных психологов по различным направлениям. В этом году планируется три образовательных потока — в апреле, августе и ноябре», — добавила Ирина Гехт.