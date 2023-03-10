В развитие аэропорта Сочи будет вложено 25 млрд рублей

Руководство ООО «Аэродинамика» представило главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву проект развития аэропорта Сочи с объемом инвестиций 25 млрд руб., сообщает пресс-служба губернатора Кубани. После завершения реконструкции аэропорт сможет обслуживать до 20 млн. пассажиров в год, в 2022 году пассажиропоток аэропорта Сочи составил 13 млн человек.

В проекте реконструкции аэропорта Сочи запланировано строительство нового аэровокзального комплекса, объектов служебно-технической территории, грузового терминала, коммерческих и рекреационных зон. С 2020 года международный аэропорт Сочи входит в топ-5 по объему пассажирских перевозок в РФ. С 2022 года, после закрытия воздушного сообщения с большинством городов юга России, аэропорт Сочи является главным южным международным авиахабом России. Полеты выполняют по 65 внутрироссийским и международным направлениям.

Анна Перова, Краснодар