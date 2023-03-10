Выпрямление русла реки Ай в Башкирии обойдется в 84,5 млн рублей

Министерство природопользования и экологии Башкирии по итогам конкурса заключило контракт на выпрямление русла и укрепления берега реки Ай в Мечетлинском районе с уфимским ООО «Нефтехимремонт», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 84,5 млн руб., его профинансируют за счет средств бюджета республики. Компания была единственным участником закупки.

До 30 июня текущего года подрядчик должен провести рекультивацию земель, берегоукрепление — до 1 ноября 2024 года. Работы будут проводиться в деревнях Гумерово, Новомещерово, Новояушево, Старомещерово, Тимиряково и Юнусово.

ООО «Нефтехимремонт», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2021 года. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Владельцем является Наиль Сахабутдинов. Выручка в 2021 году равнялась 51,5 млн руб., убыток — 296 тыс. руб. Уставный капитал компании составляет 11,8 млн руб. В 2022 году компания заключила три госконтракта на общую сумму 52 млн руб.

Майя Иванова

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