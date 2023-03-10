В январе 2023 года площадь введенного жилья в Краснодарском крае выросла в 2 раза

По итогам первого месяца 2023 года площадь введенного жилья в Краснодарском крае увеличилась в два раза и составила 906,1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарстата.

Юрлица сдали около 7,9 тыс. квартир, суммарная площадь которых составляет 376,3 тыс. кв. м — это больше, чем в январе минувшего года в 7,8 раза.

Количество квадратных метров, построенных индивидуальными застройщиками, составило 529,8 тыс. кв. м и увеличилось на 36%. Из них 67,2 тыс. кв. м возвели на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

Екатерина Мухамедова

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