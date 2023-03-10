При стрельбе в центре Баку пострадали два человека

В центре Баку произошла стрельба. Ранения получили два человека. Они госпитализированы. Открывший стрельбу мужчина задержан неподалеку от места происшествия.

Стрельба произошла на улице Самеда Вургуна, неподалеку от здания госцирка. Что стало причиной инцидента, пока неясно. В этом разбираются сотрудники Генпрокуратуры и МВД, передает сайт 1news.az.

На опубликованной в соцсетях видеозаписи запечатлен один из пострадавших. Он находится в сознании, лежит на тротуарной плитке, ему оказывается первая помощь — ремнем перетягивают правое бедро, чтобы остановить кровотечение ниже колена.