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Липецкое управление СКР расследует уклонение местной стройфирмой от уплаты 70 млн рублей налогов

Управление Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области возбудило уголовное дело о неуплате налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до шести лет лишения свободы) руководством строительной компании. Об этом сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что топ-менеджеры организации, внеся заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за 2017–2019 годы, необоснованно завысили расходы и недоплатили в бюджет более 70 млн руб.

Неуплату выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по Липецкой области во взаимодействии с региональным УФНС.

По данным «Ъ-Черноземье», речь идет об ООО «Метмонтаж-2».

По сведениям Kartoteka.ru, гендиректором компании является Андрей Кобзев, единственный владелец — Сергей Кошкаров. Выручка компании в 2021 году составила 206,4 млн руб., чистая прибыль — 4,2 млн руб.

Сергей Толмачев

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