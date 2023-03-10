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Больше 232 млрд рублей разместили жители Удмуртии в банках на начало 2023 года

В Удмуртии к началу 2023 года объем привлеченных банками средств жителей, организаций и индивидуальных предпринимателей составил около 410 млрд руб. Это почти на четверть больше показателя на аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Банка России.

При этом 232,8 млрд руб. составили средства во вкладах и других счетах граждан, что на 14,5% больше показателя на начало 2022 года.

Объем вкладов и счетов граждан на 1 февраля 2023 года составил 222,4 млрд руб. Более 95% вкладов в рублях. Объем средств на счетах юридических лиц и ИП в регионе 176,7 млрд руб., рост — 40,7%. На 1 февраля текущего года этот показатель увеличился до 188,3 млрд руб.

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