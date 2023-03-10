ФАС оштрафовала аэропорт Сургута на 50 млн рублей за нарушение сроков согласования слотов

Ханты-Мансийское УФАС оштрафовало АО «Аэропорт Сургут» на 50 млн руб. из-за нарушения аэропортом сроков рассмотрения заявок от авиакомпании Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»), с которой у него был заключен договор «Об аэропортовом обслуживании воздушных судов». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Онопа, Коммерсантъ Фото: Александр Онопа, Коммерсантъ

Как говорится в сообщении, Nordwind Airlines неоднократно обращалась к сургутскому аэропорту с заявками для согласования слотов (времени, выделенного в аэропорту для рейса авиакомпании) на рейсы по маршрутам Сургут—Сочи, Сочи—Сургут на летний сезон 2021 года. Однако руководство аэропорта долго не рассматривало указанные заявки, чем нарушило требования антимонопольного законодательства.

Аэропорт Сургута — крупнейший в ХМАО Югре. В 2018 году холдинг «Аэропорты региона» приобрел 20% акций аэропорта. Согласно данным Kartoteka.ru, еще 26% акций принадлежат авиакомпании UTair, а 19% — департаменту имущественных и земельных отношений администрации Сургута.

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Диана Сунагатуллина