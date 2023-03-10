Весенние субботники в Челябинской области начнутся 17 апреля

В Челябинской области определили даты массовой весенней уборки. Субботники стартуют 17 апреля. Соответствующее распоряжение губернатора, подписанное исполняющим обязанности главы региона Виктором Маминым, опубликовано на портале правовой информации.

«Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям предприятий, учреждений , организаций всех форм собственности провести в период с 17 апреля по 5 мая 2023 года весенние субботники по санитарной очистке территорий населенных пунктов от зимних накоплений мусора с привлечением населения, в том числе студентов и школьников»,– говорится в документе.

Кроме того, распоряжением создается областной штаб по проведению субботников, председателем которого стал министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе. Также в него включили начальника Госжилинспекции Рашиду Ковалеву, и.о. начальника управления по внутренней политике правительства региона Евгения Горяева и министров культуры, образования, здравоохранения, промышленности, дорожного хозяйства.