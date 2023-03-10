ВС Башкирии смягчил наказание виновнику ДТП в Бакалах, по чьей вине погибли четыре девушки

Верховный суд Башкирии смягчил приговор 23-летнему Марсу Гузаярову, насмерть сбившего в июле 2022 года четырех девушек в Бакалинском районе, отправив его на 11 лет в колонию общего режима. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов республики. «В остальной части приговор Чекмагушевского межрайонного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката — без удовлетворения», — добавили в пресс-службе.

В декабре суд первой инстанции приговорил Марса Гузаярова к 13 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортом сроком на три года. Он также должен выплатить по 1 млн руб. семьям погибших в качестве компенсации морального вреда.

Защита Марса Гузаярова просила суд признать в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, активное способствование расследованию и смягчить наказание и сумму компенсации морального вреда, а также перевести Марса Гузаярова в колонию-поселение.

Венера Хисамова

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