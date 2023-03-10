Суд в Петербурге арестовал «рекламное лицо» финансовой пирамиды Best Way

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Дмитрия Мазанова, одного из фигурантов уголовного дела финансовой пирамиды «Бест Вей». Об этом 10 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Мазанов

Фото: Архив Дмитрия Мазанова Дмитрий Мазанов

Фото: Архив Дмитрия Мазанова

Дмитрию Мазанову предъявили обвинение в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Как утверждает следствие, мужчина является участником преступного сообщества, целью которого было хищение денег вкладчиков и пайщиков потребительского кооператива «Бест Вей», а также иностранных компаний «Гермес Менеджмент Лтд», «Гермес М ЛП» и «Гермес Финанс Лтд», действовавших по принципу финансовой пирамиды.

По версии обвинения, Дмитрий Мазанов был активным участником преступной группы, привлекал людей и брал с них деньги, которые потом передавал руководителям сообщества. Издание «Фонтанка» обратила внимание на то, что в социальных сетях до сих пор опубликованы ролики с участием арестованного, в которых он выступал «рекламным лицом» и говорил о получении «заветной квартиры».

Ходатайствуя об аресте, следствие просило учесть, что Дмитрий Мазанов «обладает навыками убеждения и обмана, умеет склонять людей к тому, что ему нужно, владея информационными технологиями и имея доступ к информационному пространству, Мазанов будет использовать любую возможность, чтобы скомпрометировать правоохранительные органы и ввести в заблуждение потерпевших относительно легитимности проводимого расследования». Обвиняемый против меры возражал и просил домашний арест.

Напомним, что, по данным правоохранителей, под видом инвестирования в приобретение квартир и оказания финансовых услуг участники Best Way с 2014 года могли похитить у вкладчиков миллиарды рублей. По данным следствия, за семь лет существования организация собрала с 20 тыс. пайщиков по всей стране более 15 млрд руб., при этом на счетах удалось обнаружить только около 3 млрд руб. Мужчину арестовали на месяц и 12 суток до истечения срока следствия.

В марте 2022 года «Ъ-СПб» рассказывал, что руководители финансовой пирамиды из Петербурга Best Way Роман и Елена Василенко уехали из России. Обвинение им было предъявлено заочно.

Александр Просяник, Санкт-Петербург