На Кубани за год установили 225 камер фотовидеофиксации

В 2022 году в 38 муниципалитетах Краснодарского края установили 225 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Камеры устанавливают в местах аварийности на трассах федерального, регионального и местного значения. Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Такие общесистемные меры помогают контролировать ситуацию на дорогах.

В 2023 году на Кубани планируют разместить 51 камеру. Их установят на дорогах в Сочинской и Краснодарской агломерациях.

Татьяна Ручкина

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