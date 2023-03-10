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Коммерсантъ FM
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«Огрехи сервиса стараешься простить за красоту места»

Анна Минакова — об Intercontinental Khao Yai Resort

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об отеле в Таиланде, вдохновленном темой старинных поездов и путешествий.

Фото: khaoyai.intercontinental.com

Фото: khaoyai.intercontinental.com

Когда я сюда попала, я просто не могла поверить в реальность того, что вижу. Intercontinental Khao Yai Resort в горах, рядом со знаменитым национальным парком и всего в паре часов езды от Бангкока — это ожившая мечта любителей таких фильмов, как «Убийство в Восточном экспрессе» или «Леди исчезает». Не в смысле детективной интриги, а эстетики. Знаменитый архитектор и интерьерный дизайнер Билл Бенсли создал отель, вдохновленный темой старинных поездов и путешествий.

Ресепшн оформлен в виде станции. Сотрудники одеты как вагоновожатые и машинисты. Сами комнаты отеля — раскиданные по огромной территории вагоны с безупречно воссозданным духом ар-деко и отсылками к временам великолепных стильных путешествий. «Пуаро» тут тоже имеется: это вагон-ресторан высокой французской кухни, а рядом с ним — Papillon, очень атмосферный бар. Есть и вагон-чайный дом, и вагон-детский клуб. А еще черные лебеди и карпы в большом озере на территории отеля.

Бенсли — вообще король необычных отельных проектов. В юго-восточной провинции Цзянси, в национальном парке округа Куаннан в Китае он воссоздал древний город времен династии Мин, а в Ханое — атмосферу оперного театра, находящегося по соседству с отелем Capella Hanoi. Построенные им отели вообще очень красивы и оригинальны. Даже огрехи сервиса, а они в том же Intercontinental Khao Yai Resort имеются, стараешься простить за красоту места.

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