Олег Митяев, Александр Серов и трибьют ABBA

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать Олега Митяева и Александра Серова, в театрах увидеть спектакли «Взрослые игры», «Человек из Подольска» и «Эшелон», а в кинотеатрах — премьеру фильма про посадку самолета на кукурузном поле и ретроспективу фильмов Ларса фон Триера. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Зрители

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В субботу, 11 марта, в киноконцертном зале «Космос» состоится официальное трибьют-шоу группы ABBAmia. Она исполнит такие известные хиты шведской группы ABBA, как «Gimme! Gimme! Gimme!», «Dancing Queen», «Money, Money, Money», «Mamma Mia», «SOS». Музыканты ABBAmia выступят с симфоническим оркестром. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 12 марта оркестр и хор GAGMO представит симфонию «Король и шут». В память о Михаиле Горшневе (Горшке) будут исполнены композиции «Два вора и монета», «Дурак и молния», «Охотник», «Марионетки», «Кукла колдуна» и другие. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Иванов и "Рондо"

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Иванов и "Рондо"

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ресторане «Максимилианс» 15 марта состоится концерт Александра Иванова и группы «Рондо». В их исполнении прозвучат такие песни, как «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк», «Московская осень», «Моя неласковая Русь». Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флора Бичахчян

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Флора Бичахчян

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На концертной площадке «Фабрика» 16 марта состоится концерт вокалистки Flora. Ее музыка — R&B, соул, джаз, поп, хип-хоп, хиты советской музыки и даже романсы в авторском прочтении. Флора Бичахчян — участница шоу «Голос» на «Первом канале» и шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1». Певица экспериментирует с жанрами и интерпретацией. На концерте она выступит с live-бэндом и сыграет авторский материал. Стоимость билета — от 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Олег Митяев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Музыкант Олег Митяев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 17 марта выступит Народный артист России Олег Митяев с программой «Незабываемоё». Артист исполнит полюбившиеся песни: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «С добрым утром, любимая», «Лето — это маленькая жизнь», расскажет жизненные истории, и по традиции ответит на записки из зала. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Серов

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Александр Серов

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

В киноконцертном зале «Космос» 17 марта состоится концерт Народного артиста России Александра Серова. Певец, поэт, композитор, музыкант, играющий на рояле и саксофоне, исполнит такие песни, как «Я люблю тебя до слез», «Мадонна», «Ты меня любишь», «Сюзанна». Стоимость билета — от 1,4 тыс. руб.

На сцене Дворца молодежи 11 марта пройдет показ комедийного спектакля «Взрослые игры». Герои пьесы лгут, изменяют, недоговаривают, прячут настоящие мотивы и чувства за маской притворства и становятся участниками нелепых ситуаций. Спектакль поставила Олеся Невмержицкая. В ролях: Павел Прилучный, Джемал Тетруашвили, Ольга Медынич, Зепюр Прилучная-Брутян, Павел Гайдученко и другие. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

Свердловский академический театр драмы 13 марта начнет гастроли Донецкий республиканский академический молодежный театр со спектаклем «Левша» (по одноименной повести Николая Лескова). В спектакле заняты: заслуженный артист ДНР Вадим Басалыгин, Николай Гусейнов, Оксана Плюха и другие. Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств ДНР Александр Григоров. Стоимость билета — от 200 руб.

Спектакль «Человек из Подольска» актерская труппа Донецкого республиканского академического молодежного театра покажет 14 марта на сцене Свердловского академического театра драмы. Центральное место в сюжете занимает допрос человека из Подмосковья, который превращается в психологическую игру. Спектакль по пьесе Дмитрия Данилова в постановке Александра Лебедева. В числе актеров: Николай Гусейнов, Вячеслав Лозовский, Артем Чумачок, Александр Красников. Стоимость билета — от 200 руб.

В Музее андеграунда 15 марта танцовщик театра «Провинциальные танцы» Антон Лавров покажет перформанс «Тень танца» в рамках программы «Театральный андеграунд: на сцене и за кулисами». Антон Лавров создал перформанс-коллаж, в котором зрители смогут увидеть танцевальные отрывки из разных спектаклей театра «Провинциальные танцы» — «Девушка с фарфоровыми глазами», «Сердце на его рукаве», «После вовлеченности. Диптих. Часть 1». Продолжительность перформанса — 30 минут. Стоимость билета — 500 руб.

На малой сцене Театра юного зрителя 17 марта состоится премьера спектакля «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина в постановке режиссера Ксении Кузнецовой. Время действия — осень 1941 года. Сюжет рассказывает об одном из более сотни эвакуационных эшелонов: в вагоне-теплушке едут подальше от войны, бомб и снарядов разные люди. Сценическое действие длится всего лишь сутки, но за это время зрители узнают все о героях, их надеждах и опасениях. Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Земля, небо и их обитатели» башкирских художников Павла Ходаева и Михаила Назарова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Выставка «Земля, небо и их обитатели» башкирских художников Павла Ходаева и Михаила Назарова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Большом выставочном зале Екатеринбургского музея изобразительных искусств на Вайнера, 11 с 10 марта работает выставка башкирских художников Михаила Назарова и Павла Ходаева «Земля, небо и их обитатели». В экспозиции представлено более 70 работ, выполненных в стиле авангард. В их живописи можно увидеть визуальные рифмы и столкновения. В рамках экспозиции 11 и 15 марта пройдет кураторская экскурсия. Выставка будет работать по 28 мая. Стоимость основного билета — 300 руб.

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ 10 марта открылась персональная выставка Георгия Ваганова «Вернисаж моей души». В экспозиции — более 70 работ. Это пейзажи, натюрморты, портреты, композиции, на которых изображены красота и величие храмов Урала, а также знаменитые уголки Европы. Выставка работает до 9 апреля. Стоимость основного входного билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Центр индустриального наследия Эльмаша "Пространство Заря"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В креативном пространстве «Заря» 16 марта пройдет дискуссия «Граффити — искусство или вандализм?». Вместе с исследователем уличного искусства Алексеем Шаховым и уличным художником и жителем Эльмаша Степой Rare God участники дискуссии обсудят граффити района и улиц с точки зрения красоты. Вход свободный.

В прокат уральских кинотеатров с 8 марта вышел документальный фильм «Святой архипелаг». Он посвящен истории Соловецкого монастыря. Режиссер и сценарист фильма — Сергей Дебижев. Музыка к фильму написал Вячеслав Бутусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С 14 по 22 марта в Ельцин Центре пройдут специальные кинопоказы ретроспективы Ларса фон Триера. Первым покажут фильм «Европа», повествующий о нравственных поисках американца в послевоенной Германии. В программе такие фильмы, как «Элемент преступления», «Идиоты», «Танцующая в темноте», «Идиоты», «Мандерлей», «Самый главный босс», «Пять препятствия» и «Антихрист». Все фильмы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билета — 350 руб.

С 16 марта в кинопрокат выходит фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» режиссера Сарика Андреасяна. Это история о небе, заветной мечте и подвиге пилота гражданской авиации, который совершает аварийную посадку самолета на кукурузном поле и спасает всех пассажиров лайнера. Фильм основан на реальных событиях. В ролях: Егор Бероев, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев и другие. Консультантом фильма стал Герой России летчик Дамир Юсупов, который 15 августа 2019 года после столкновения со стаей чаек посадил самолет «Уральских авиалиний» в кукурузное поле.

В Ельцин Центре 17 марта состоится специальный кинопоказ балета «Лебединое озеро» к 85-летию со дня рождения Рудольфа Нуреева. Роли принца Зигфрида и Одетты исполняют Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн. Балет был поставлен Рудольфом Нуреевым в 1964 году в Венской опере, в 1966 году снят на видео. Стоимость билета на показ — 450 руб.

Подготовила Анастасия Таначева