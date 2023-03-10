Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как соотносится стоимость жилья различного класса с этажом, на котором оно расположено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

За год московские девелоперы реализовали почти на 20% больше квартир и апартаментов в новостройках, в которых более 30 этажей. Это довольно высокий результат, особенно на фоне общего снижения объема продаж на рынке. По данным специалистов компании Urban Awards, разница в цене между нижним и верхним поясами башен может достигнуть 10%.

В данном случае нижний пояс — это группа этажей с первого по пятый, верхний — выше 31-го. Такой разрыв актуален для массового сегмента и бизнес-класса. В премиальном классе особенно ценятся квартиры и апартаменты на уровне с 25-го по 30-й этаж, они реализуются иногда почти на 15% дороже вариантов малой и средней высотности.

Для столичного комфорт-класса характерна закономерность, отмечают эксперты: чем выше этаж, тем дороже лот. Если взять за базу среднюю стоимость жилого метра в поясе с первого по пятый этаж, то на уровне с шестого по 10-й этаж разница будет составлять чуть более 1%. Для группы этажей с 11-го по 15-й она уже будет 2,5%.

В бизнес-классе разброс значений не столь выражен, а премиальный сегмент в силу своей разнородности и вовсе выбивается из обозначенного тренда. Он включает в себя значительный объем мало- и среднеэтажных комплексов, близких по своим характеристикам к элитному классу, и это задает изначально высокий базовый порог стоимости для первых пяти этажей. Метр недвижимости в нижнем поясе в этом сегменте стоит в среднем на 1,5% дороже, чем на высоте.