В Казани на месте сгоревшего ТЦ «Адмирал» могут построить центр WorldSkills

На месте сгоревшего казанского ТЦ «Адмирал» могут построить центр технологий WorldSkills Russia. Об этом на пресс-конференции сказал первый замглавы Минобрнауки Татарстана Андрей Поминов.

По его словам, проект существует, имеются эскизные решения, предварительная оценка по сумме. Однако окончательного решения пока нет.

«Я думаю, что в течение этого года, наверное, ситуация определится и будет окончательное решение. Кроме того, было соответствующее обращение в адрес федеральных органов власти, мы также ждем от них решений и предложений», — отметил господин Поминов.

Площадь нового центра WorldSkills Russia, если его построят, составит 60 тыс. кв. м. Стоимость оценивается в 6 млрд руб. Ранее проект поддержало российское правительство.

Напомним, ТЦ «Адмирал» сгорел в марте 2015 года. В результате погибли 19 человек. .

"Ъ-Казань"