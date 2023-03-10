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В Саратовской области рецидивист осужден за угрозы сотруднику СИЗО

В Вольске Саратовской области 28-летний местный житель признан виновным в угрозах сотруднику СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что утром 15 октября 2022 года осужденный за покушение на убийство и незаконное приобретение оружия гражданин, находясь на территории одного из режимных корпусов следственного изолятора УФСИН, «унизил достоинство» работника изолятора. К агрессору применили физическую силу. Желая отомстить, злоумышленник бросил в сторону сотрудника учреждения металлические предметы и высказал угроз.

Виновному назначили наказание в виде двух лет лишения свободы, а по совокупности приговоров окончательное наказание составило 13 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года.

Марина Ковалева

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