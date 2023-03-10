«Чудики», «Однерка» и мастер-классы по лепке

В предстоящие выходные, 11 и 12 марта, жителей и гостей столицы Удмуртии научат выпекать торты, лепить из природной глины и рисовать акварелью. На сценах покажут новую интерпретацию произведения «Алые паруса», комедийные драмы о современных подростках, а в баре с юбилейным концертом выступит «Невский проспект — Ленинградашоу». Подробнее о том, чем заняться в выходные в Ижевске, — в обзоре «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Где научат лепить и выпекать?

11-12 марта с 10:00 до 18:00 кулинарный клуб «Облака» проводит мастер-класс по декору тортов. Принять участие могу взрослые и дети в возрасте от 15 лет. Гостей научат выпекать бисквиты, готовить начинку, собирать и декорировать торт, а также работать с изомальтом, шоколадом, создавать съедобный мох и лепить фигурки из мастики. Для участия необходима запись.

11 марта в 14:00 в Русском доме в Ижевске пройдет мастер-класс по лепке тарелок из природной глины. Мероприятие займет около 2 часов, а стоимость составит 400 руб. Позднее, в 16:00, гостей научат росписи значков акриловыми красками. Стоимость 250 руб.

12 марта в 13:00 в Оранжерее искусств художница Екатерина Копысова проведет мастер-класс по акварельному пейзажу. Посетителям помогут освоить технику «по-сырому», а также познакомят с лессировкой. Стоимость мастер-класса составляет 800 руб., для посещения необходима запись.

12 марта в 14:00 в Русском доме также состоится мастер-класс по лепке кружки из природной глины. В 16:00 жителей города приглашают нарисовать картину акриловыми красками под руководством опытного педагога. Стоимость занятий начинается от 400 руб.

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Какие покажут спектакли?

11 марта в 19:00 театральная группировка «Догма» выступит со спектаклем «Однерка» по мотивам пьесы «№15» Полины Кабалиной. Комедийная мелодрама расскажет о 17-летней девочке Наташе, которая в колледже «своя в доску», однако для безумных пассажиров трамвая — просто кондуктор. В пьесе будет и «Санек», у которого самый искренний взгляд. Однако до встречи с ним — целый маршрут от депо до конечной. Особенностью спектакля станет изменение оригинальных названий остановок согласно реалиям Ижевска. Показ постановки, которая продлится 1 час, состоится по адресу Пушкинская 276а «Открытый офис». Вход по предварительной записи.

11 марта в 13:30 и 18:30 в Государственном русском драматическом театре Удмуртии состоится показ спектакля «Чудики», в который вошли девять рассказов Василия Шукшина. Зрителям предлагают ответить на вопросы, которые возникают при столкновении наивной и неискушенной русской души с жестокими законами несовершенного мира. Особенное внимание в спектакле уделяется хору, который добавляет фольклорный колорит и вводит зрителя в обстоятельства каждого рассказа. Музыкальная основа вкраплений — русские и казацкие песни. Стоимость — от 720 руб.

11 марта в 17:00 на сцене Государственного национального театра Удмуртии пройдет мюзикл в двух действиях «Алые паруса». История о любви и мечте, созданная Александром Грином, обретет новое, оригинальное и неожиданное звучание. В новой трактовке Ассоль, доведенная до отчаяния ожиданием чуда, пытается выжить в жестоком мире, а Грей окажется искушенными жизнью морским капитаном. Стоимость посещения начинается от 700 руб.

11 марта в 19:00 в Центре современной драматургии и режиссуры в Ижевске покажут спектакль «Высший слот». Триллер расскажет про нейронную революцию по пьесе Екатерины Августеняк. Организаторы разработали визуальную составляющую спектакля, в основу которой лег сгенерированный нейросетью язык, состоящий из древнерусского и арабского языка.

12 марта в 19:00 в Центре современной драматургии и режиссуры поставят спектакль «Солнце ромеев» о войне роботов и людей по стихам Федора Сваровского. В постановке задействован авторский реквизит: уникальные маски роботов, андроидов и репликантов, придающие уникальный характер каждому из персонажей. Особое внимание в обоих спектаклях уделяется свету.

12 марта в театре «Птица» в Ижевске в 18:00 покажут спектакль «Дон Жуан возвращается с войны». История расскажет о времени после первой мировой войны. Дон Жуан встретится с множеством женщин, каждая из которых захочет привязать его к себе. В спектакле нет мистических веяний, но рок судьбы настигает его и в этот раз. Особенность спектакля в том, что каждая актриса сыграет по пять женских ролей, в этом кроется особый вызов для театра в поиске нового и необычного стиля.

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Где пройдут выставки?

В выходные в «Галерее» работает выставка «Жизни река», посвященная памяти заслуженного деятеля искусств Удмуртии, члена Союза художников России, Союза дизайнеров и Международной академии графики Виталия Окуня. В экспозиции гости увидят арт-объекты из дерева, металла, кожи и стекла, иллюстрации к книгам Михаила Салтыкова-Щедрина, а также ранние работы и экспрессивную живопись. Стоимость билета составляет 200-250 руб.

В «Галерее» также работает проект «Открывая окно», объединяющий двух ижевских художниц Наталью Костюнину и Резеду Тимеркаеву. В экспозицию вошли акварельные работы, запечатлевшие пейзажи Ижевска и старые трамвайчики, а также предметы декоративно-прикладного искусства. Стоимость билетов 100-150 руб.

До 12 марта в Музее искусств в Ижевске открыта персональная выставка Юрия Федорова «Мгновения», где представлены более 50 фотографий. На них запечатлены моменты из рабочих командировок по России, а также большая серия пейзажей Камчатки.

Что можно посмотреть и кого послушать?

12 марта в 18:00 в Пинте на Молодежной выступит группа «Невский проспект — Ленинградашоу» с концертом «7 лет на радость!». В течение двух часов зрители услышат хиты легендарной группировки «Ленинград». Стоимость входного билета начинается от 900 руб.

12 марта в 19:00 в «Арт-резиденции» начинается киномарафон арктического фестиваля «Золотой ворон». Зрителям покажут российские фильмы «Белыи ангел тундры» и «Дети воины», которые расскажут о жизни тундры и якутском народе в 30-40 годах прошлого века. Вход свободный.

Подготовила Софья Лямина