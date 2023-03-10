Все старые лифты Петербурга заменят до конца 2025 года

В Петербурге заменят все лифты, у которых закончился срок эксплуатации. В настоящий момент в городе их около 7 тыс. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

«Город увеличивает финансирование и наращивает темпы ремонта лифтов. Устаревшие механизмы заменяются современными — экономичными и надежными, повышается комфорт в домах петербуржцев»,— отметил губернатор Александр Беглов.

Всего за прошлый год в Петербурге заменено 1460 выведенных из эксплуатации единиц. В 2023 году планируется обновить более 2 тыс. лифтов, на эти цели город выделит 6 млрд руб. В каждый последующий год будет меняться не менее чем по 2 тыс. лифтов в год.

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