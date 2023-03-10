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Коммерсантъ FM
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«Многие автомобильные компании готовят что-то особенное к 8 Марта»

Дмитрий Гронский — о программах производителей

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие проекты, посвященные женщинам, реализуют бренды.

Фото: Bentley

Фото: Bentley

Многие полагают, что отмечать 8 Марта, это чисто наша традиция, сохранившаяся со времен Советского Союза. Но это не так. В Китае и на Мадагаскаре, например, это тоже выходной день, правда, исключительно для дам. Многие автомобильные компании тоже готовят что-то особенное к Международному женскому дню, хотя по определению являются теми самыми эксплуататорами труда, против которых возвышали свой голос Клара Цеткин и ее соратницы.

Например, американское подразделение компании Hyundai учредило пять стипендий по $10 тыс. каждая. Ее получат студентки, чья будущая специальность будет иметь отношение к машиностроению, мобильности вообще и автономному вождению в частности.

Компания Mercedes-Benz сняла к празднику фильм, в котором рассказывает о том, как марка поддерживает женщин, осваивающих профессии, традиционно считавшиеся «мужскими»: от слесаря на автосборочном конвейере до пилота гоночного прототипа.

А компания Bentley напомнила о своей программе партнерства с несколькими британскими университетами: студентки могут подать заявку на недельную стажировку на предприятии марки в Крю, где можно будет принять участие в работе над реальным автомобильным проектом.

Опять же 8 марта были подведены итоги международного конкурса «Женский автомобиль года». 63 автомобильных журналистки из 43 стран сделали свой выбор. Мне кажется, что думать, будто женщины выбирают автомобиль по каким-то своим особенным критериям, — это и есть сексизм, и тем не менее.

Среди лауреатов оказались кроссоверы Nissan X-Trail и Citroen C5 X. Титул Best Performance Car завоевал хэтчбек Audi RS3. Лучшим женским пикапом был признан Ford Ranger, а семейной машиной — электрический кроссовер Jeep Avenger. А лучшим из лучших стал Kia Niro — модель, которая должна была быть представлена на нашем рынке официально, но по известным причинам, попадает к нам исключительно путем так называемого параллельного импорта.

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