Жительница Удмуртии предстанет перед судом за использование нелицензионных программ

В Удмуртии перед судом предстанет 44-летняя жительница Красногорского района. Женщину обвиняют в нарушении авторских и смежных прав (ч. 2 ст. 146 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В частности, по версии следствия, женщина по месту осуществления предпринимательской деятельности использовала объекты авторского права для ведения хозяйственных операций с использованием нелицензионных программ. Согласия правообладателя она не имела.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.