В Анапе будут судить начальника отдела по вопросам миграции за превышение полномочий

В Анапе будут судить начальницу отдела по вопросам миграции ОМВД по Анапе, которая за выгоду помогала коммерческой организации получать документы в ускоренном режиме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Летом 2019 года 43-летняя начальница отдела по вопросам миграции ОМВД по Анапе познакомилась с учредителем коммерческой организации, которая помогает гражданам в оформлении документов для постановки на миграционный учет. Женщина пообещала ему беспрепятственный прием и ускоренное оформление документов взамен на получение выгоды.

С июля 2019 по апрель 2021 года женщина поручила подчиненным в ускоренном режиме принять и оформить документов от сотрудников организации. За это от учредителя в отдел были предоставлены товары и услуги на общую сумму более 850 тыс. руб. В апреле 2021 года противоправную деятельность начальника отдела по вопросам миграции пресекли сотрудники краевого УФСБ России.

На женщину завели уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). В ходе предварительного следствия она полностью признала свою вину. На ее иномарку стоимостью более 1,1 млн руб. был наложен арест. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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