В Красноярском крае суд признал недействующей территориальную схему обращения с отходами

Прокуратура Красноярского края добилась в суде признания недействующей территориальную схему обращения с отходами. Заявление рассматривал Красноярский краевой суд.

В феврале прошлого года краевое министерство экологии и рационального природопользования утвердило территориальную схему обращения с отходами. По оценкам прокуратуры Красноярского края, в ней отсутствовала схема движения потоков отходов. Кроме того мусор, который поступал с левобережной технологической зоны предполагалось захоранивать без сортировки на полигоне.

Подобная схема организации обращения с отходами противоречила указу президента Российской Федерации, который предусматривал создание устойчивой системы обращения с ТКО, сделали вывод правоохранители. Согласно указу к 2030 году объем отходов, поступающих на полигоны, должен снизиться вдвое, а сортировка мусора должна быть составить 100% от общего объема.

После вступления решения суда в силу региональное министерство экологии и рационального природопользования будет обязано организовать потоки движения отходов через мусоросортировочный завод.

В конце прошлого года власти региона сообщали, что заключили с московской компанией ООО «Инжиниринг» (входит в инвестиционную группу «РВМ Капитал») 20-летнее концессионное соглашение о строительстве мусоросортировочного комплекса с ежегодной мощностью 300 тыс. т. Он будет построен в левобережной части Красноярска. Объем инвестиций – 1,5 млрд руб.

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Сергей Балин