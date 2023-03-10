«Жемчужина воскресенья — встреча ЦСКА и "Крыльев Советов"»

Вечером в пятницу начинается девятнадцатый тур чемпионата России по футболу. В «Сочи» команда Курбана Бердыева сыграет с «Оренбургом». Остальные встречи пройдут в субботу и воскресенье. В Москве запланировано три игры: «Торпедо»—«Урал» и «Спартак»—«Факел» сыграют 11 марта, а ЦСКА—«Крылья Советов» 12 марта. Все расклады перед туром спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с лайв-аналитиком букмекерской компании «Лига ставок» Евгением Медведем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

— Я очень надеюсь, что футбол нас не разочарует. Матч «Сочи»—«Оренбург» внимание привлекает в любом случае, потому что «Сочи» обыграл в предыдущем туре ЦСКА, «Сочи» возглавляет Курбан Бердыев. А тренеров, которые обыгрывали «Барселону», «Баварию», у нас не так много. В букмекерских линиях «Сочи» безоговорочный фаворит. На победу хозяев коэффициент 1,87, а на успех «Оренбурга» 4. И я так понимаю, что в основном клиенты заряжают на «Сочи»?

— Да, у нас есть явный фаворит в этой встрече. Конечно, после уверенной игры против армейцев сейчас все, кто интересуется Российской премьер-лигой, верят, что «Сочи» одержит легкую победу. Тем более что сейчас «Оренбург» распрощался со своей главной ударной силой — Владимиром Писарским, который радует теперь самарских болельщиков. И сейчас все настроены на то, что «Сочи» победит в этой встрече. Более 90% игроков делают ставки именно на победу южан.

— Мне кажется, здесь еще можно присмотреться к тому, что забьет либо Кристиан Нобоа, либо Лука Джорджевич, который сделал дубль в матче с ЦСКА, коэффициенты у них одинаковые. На это можно поставить с коэффициентом 2,75. Что касается центрального матча тура в Краснодаре, куда приезжает в гости «Динамо», здесь в кого верит большинство болельщиков?

— Коэффициенты примерно одинаковые, но большинство все-таки предпочитают делать свой выбор в пользу динамовцев. Последние показали уверенную игру против «Крыльев» в третьем матче противостояния. Но не стоит сбрасывать со счетов команду из Краснодарского края. У них новый перспективный тренер, и мы видим, что, пусть и небольшими шажками, но краснодарцы прибавляют. И, возможно, как раз к матчу с «Динамо» они подойдут в своей лучшей форме.

— Достаточно любопытная история. В «Лиге ставок» коэффициент на то, что «Динамо» будет в призах, снизился до 2,55, а на то, что клуб выиграет чемпионат коэффициент 75. Те, кто верит в «Динамо», могут на это поставить, если мы заговорили про высокие коэффициенты. И я, конечно, сейчас хочу вспомнить Артема Дзюбу: «Локомотиву» предстоит играть в субботу с «Ахматом» в Грозном. После того как Артем сделал хет-трик в ворота «Ростова», коэффициент на то, что он забьет в гостях «Ахмату» составляет 2,75. И мне очень понравилась ставка на то, что Артем Дзюба станет лучшим бомбардиром РПЛ, с коэффициентом 100. Евгений, нашлись люди, которые уже такую ставку сделали?

— Да, есть те, кто заинтересовался подобным событием как раз после последнего матча «Локомотива». Артем Дзюба показал уверенную игру, сделал хет-трик. Но я предлагаю посередине между неким безумием и прагматичным расчетом сделать ставку на то, что Дзюба забьет два гола в матче с «Ахматом». На это коэффициент составляет 8,5.

— Последний матч в субботу — это встреча «Спартака» и «Факела». Здесь невысокий коэффициент на «Спартак». Я так понимаю, вероятность очень велика, что он обыграет дома «Факел»?

— Да, разумеется. Коэффициент на данный момент составляет 1,34. Я думаю, что ближе к началу матча он еще упадет. Потому что «Спартаку» отступать некуда, они и так потеряли в прошлом туре очки, и, чтобы не отпускать «Зенит» до самого конца, «Спартак» должен уверенно побеждать аутсайдера.

— Матч, который мне кажется жемчужиной воскресенья — это встреча ЦСКА и «Крыльев Советов». Качество у армейцев на должном уровне, и «Крылья» мальчиками для битья не выглядят. Но большинство в Самару не верит. Разброс ставок какой-то невероятный. Как думаете, почему?

— Армейцам отступать просто дальше некуда. Они и так уже пропустили вперед динамовцев и сейчас находятся все дальше от тройки нашего первенства. Поэтому я думаю, что команда Владимира Федотова покажет все, на что способна, в это воскресенье. От этого и такой коэффициент на победу армейцев — 1,7. И в принципе шансы, что они оправдают эти ожидания, весьма велики.

— Коэффициент на то, что «Крылья советов» выиграют, 4,9, а на ничью — 4, то есть шансов немного. Тем не менее Владимир Писарский из «Крыльев» уже анонсирует интересное празднование гола. А какой коэффициент на то, что он ЦСКА забьет?

— 2,85. Писарский, конечно же, главный фаворит «Крыльев». Но, как показывает практика, когда уж очень сильно хочешь удивить болельщиков, что-то придумать эдакое, то обычно ничего не получается. Поэтому я думаю, что, наверное, стоит думать о том, как взломать оборону армейцев, а не том, как отпраздновать гол.

— Что касается встречи «Зенита» и «Химок», там лидер чемпионата дома против явного аутсайдера, скромный коэффициент на победу «Зенита» — 1,1. На что еще стоит посмотреть в этом контексте?

— В таких случаях мы обращаем внимание на тотал и форы. Потому что у «Зенита», как мы знаем, прекрасная поляна, независимо от того, какие погодные условия за окном, плюс ко всему веселая команда Спартака Артуровича Гогниева. Я думаю, что будет любопытный у нас матч. Если не будет интриги, то уж большое количество голов, карусели штрафной площади питерцев нас ожидают как минимум. На то, что будет забито четыре и больше мячей в этой встрече, коэффициент составляет 1,87. И есть такие дерзкие ставки, что «Зенит» очень уверенно обыграет «Химки» с разницей в три-четыре мяча, коэффициент составляет 2,75 и 4,7 соответственно.

— В матче «Ростов»—«Нижний Новгород» первый фаворит. Какой тут расклад по коэффициентам?

— Да, «Ростов», как и все хозяева в воскресных встречах, фаворит. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,87. Я думаю, что «Ростов» тоже имеет все шансы оправдать данный коэффициент.