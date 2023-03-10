В Башкирии 43,3% дорог регионального значения не соответствовали нормам

По итогам 2022 года в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» доля дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, выросла на 1,1 процентных пункта, до 56,7%. В конце 2021 года нормативам соответствовало 1,25 тыс. км дорог Башкирии, а в 2022 году — 1,33 тыс. км. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов.

Доля дорог в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях, соответствующих нормативам, выросла более чем на 8 процентных пунктов, до 79,4%. В текущем году планируется привести дороги в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях в соответствие с нормативными требованиями до 80,12%, а дороги регионального значения — до 57,08%.

В 2022 году из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» было выделено 11,2 млрд руб., отметил Александр Клебанов. В рамках проекта в прошлом году в республике выполнены работы по реконструкции и ремонту дорог длиной 177,5 км, а также ремонт восьми мостов общей длиной более 430 погонных метров. Работы велись в Уфимском, Благовещенском, Ишимбайском районах, а также в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае.

Майя Иванова

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