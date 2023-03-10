В Самаре мэрия заплатит 240 млн рублей за дорожную разметку

Определен подрядчик для выполнения работ по нанесению линий дорожной разметки на автодорогах местного значения в Самаре. Торги выиграло ООО «Ладья». Начальная цена контракта составляет 240 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Работы по контракту должны быть выполнены в один этап с момента заключения контракта. Предполагается, что они завершатся до 25 декабря 2024 года включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

Заказчиком выступает муниципальный департамент городского хозяйства и экологии. Годом ранее городские чиновники направили на работы по нанесению дорожной разметки в Самаре 122,7 млн руб.

Георгий Портнов