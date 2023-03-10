Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре мэрия заплатит 240 млн рублей за дорожную разметку

Определен подрядчик для выполнения работ по нанесению линий дорожной разметки на автодорогах местного значения в Самаре. Торги выиграло ООО «Ладья». Начальная цена контракта составляет 240 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Работы по контракту должны быть выполнены в один этап с момента заключения контракта. Предполагается, что они завершатся до 25 декабря 2024 года включительно.

Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

Фото: Сергей Бровко, Коммерсантъ

Заказчиком выступает муниципальный департамент городского хозяйства и экологии. Годом ранее городские чиновники направили на работы по нанесению дорожной разметки в Самаре 122,7 млн руб.

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...