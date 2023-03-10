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Коммерсантъ FM
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Эксперименты и классика

Итоги прошедших недель моды

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает об актуальных прическах и макияже, придуманных для новых сезонов, но попробовать которые стоит уже сейчас.

В модных столицах завершились недели моды, где представили коллекции осень-зима 2023/2024. По традиции нашлось место и классике, и ярким экспериментам с цветами и формой — экстремально длинные стрелки, миниатюрные банты, архитектурные укладки и «холодные волны» из 20-х годов прошлого века.

Контур вокруг губ

Губы, подведенные темным карандашом, пожалуй, самый яркий бьюти-тренд из 1990-х, которым вот уже не первый сезон вдохновляются визажисты. Помада на губах или блеск — не важно, главное — создать контраст. Однако если хочется вау-эффекта, то можно попробовать создать эффект градиента, двигаясь от самого темного цвета по контуру губ (и даже немного отступив за) к светлому по центру.

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Аlexander Wang

Аlexander Wang

Фото: @anatakahashiii

Kim Shui

Kim Shui

Фото: @n.akai

Tia Adeola

Tia Adeola

Фото: @mike____martinez

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Аlexander Wang

Фото: @anatakahashiii

Kim Shui

Фото: @n.akai

Tia Adeola

Фото: @mike____martinez

Банты

Простой и изящный способ сделать любую прическу более нарядной — это использовать бант. Можно просто повязать черную ленту на хвост, как это сделали стилисты на показе MaxMara, или украсить волосы россыпью миниатюрных бантиков, как на моделях с шоу Sandy Liang. Наиболее оригинальная идея встретилась на показе Balmain, где за прически отвечал легендарный Сэм Макнайт. Стилист придумал для моделей лаконичные пучки в виде перевернутого на 90 градусов банта. По словам автора укладок, образы вдохновлены архивами дома Balmain 1950-х годов.

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Sandy Liang

Sandy Liang

Фото: @evaniefrausto

Balmain

Balmain

Фото: @sammcknight1

Max Mara

Max Mara

Фото: Rosdiana Ciaravolo / Getty Images

Susan Fang

Susan Fang

Фото: East News

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Sandy Liang

Фото: @evaniefrausto

Balmain

Фото: @sammcknight1

Max Mara

Фото: Rosdiana Ciaravolo / Getty Images

Susan Fang

Фото: East News

Архитектурный экстрим

Заметным трендом (правда, который будет непросто реализовать в жизни) стали сложносочиненные, словно застывшие укладки. Например, хвосты моделей PRISCAVera напоминали мечи, а на показе LUAR девушки появились с будто мокрыми волосами, направленными вперед. На Moschino модели продемонстрировали массивные ирокезы в современной интерпретации, а ACT №1 — укладку с длинными шипами из волос.

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PRISCAVera

PRISCAVera

Фото: @evaniefrausto

LUAR

LUAR

Фото: @evaniefrausto

Moschino

Moschino

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Act N°1

Act N°1

Фото: John Phillips / Getty Images

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PRISCAVera

Фото: @evaniefrausto

LUAR

Фото: @evaniefrausto

Moschino

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Act N°1

Фото: John Phillips / Getty Images

Смелый черный

Если у вас есть черная подводка или ультрапигментированные черные тени, то пора дать волю фантазии. Глаза Пьеро на подиуме Marni, готические стрелки и черная помада — в образах Rodarte, очень длинные и тонкие стрелки — на лицах моделей Valentino — в каждом из этих показов визажисты уделяли особое внимание черному цвету и его возможностям.

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Rodarte

Rodarte

Фото: @rodarte

Valentino

Valentino

Фото: @valentino.beauty

Dior

Dior

Фото: @dior

Marni

Marni

Фото: @ yad1m

Richard Quinn

Richard Quinn

Фото: @mirandajoyce

Bora Aksu

Bora Aksu

Фото: @ab_comms

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Rodarte

Фото: @rodarte

Valentino

Фото: @valentino.beauty

Dior

Фото: @dior

Marni

Фото: @ yad1m

Richard Quinn

Фото: @mirandajoyce

Bora Aksu

Фото: @ab_comms

Графичное каре

Из всех стрижек на показах бросалась каре: если раньше стилисты чаще оставляли его небрежно оформленным, то теперь подчеркивали графичность благодаря прямому срезу.

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Tory Burch

Tory Burch

Фото: Slaven Vlasic / Getty Images for Tory Burch

Аlexander Wang

Аlexander Wang

Фото: @laurensicle

Rodarte

Rodarte

Фото: @rodarte

Emporio Armani

Emporio Armani

Фото: @emporioarmani

Demon Ting Zhang

Demon Ting Zhang

Фото: @gary_represents

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Tory Burch

Фото: Slaven Vlasic / Getty Images for Tory Burch

Аlexander Wang

Фото: @laurensicle

Rodarte

Фото: @rodarte

Emporio Armani

Фото: @emporioarmani

Demon Ting Zhang

Фото: @gary_represents

Холодная волна

Такая узнаваемая укладка — это голливудская классика 20-х годов прошлого столетия. На показах стилисты использовали лишь мотивы и в современной интерпретации — больше небрежности и больше геля для волос. В каждом случае выглядит эффектно.

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Richard Quinn

Richard Quinn

Фото: @hairbysammcknight

Concept Korea

Concept Korea

Фото: instagram@

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Richard Quinn

Фото: @hairbysammcknight

Concept Korea

Фото: instagram@

Пастель

Пастельные оттенки пропадали с подиумов на некоторое время, но визажисты единогласно решили: нежным цветам быть. И, как ни странно, осенью. Идеи интеграции пастели в макияж самые разные — легкая дымка из теней, тонкие стрелки, подводка по нижнему веку и даже накладные ресницы в небесно-голубом оттенке.

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Prada

Prada

Фото: @prada

Victoria Beckham

Victoria Beckham

Фото: @victoriabeckham

Richard Quinn

Richard Quinn

Фото: @richardquinn

Conner Ives

Conner Ives

Фото: @connerives

Carolina Herrera

Carolina Herrera

Фото: @carolinaherrera

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Prada

Фото: @prada

Victoria Beckham

Фото: @victoriabeckham

Richard Quinn

Фото: @richardquinn

Conner Ives

Фото: @connerives

Carolina Herrera

Фото: @carolinaherrera

Только из постели

На нескольких показах встречалась одна и та же идея укладки — всклокоченные волосы в стиле «я только что проснулась» или как будто без укладки вовсе. Волосы можно как слегка взбить, так и накрутить легкие локоны — главное создать эффект небрежности.

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Miu Miu

Miu Miu

Фото: @female_singapore

Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto

Фото: @genzettermag

Anteprima

Anteprima

Фото: @anteprimaofficial

N21

N21

Фото: @numeroventuno

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Miu Miu

Фото: @female_singapore

Yohji Yamamoto

Фото: @genzettermag

Anteprima

Фото: @anteprimaofficial

N21

Фото: @numeroventuno

Высветленные брови

Лицо без бровей становится совсем неузнаваемым. И осветлить их, пусть даже временно, идея для смелых. Интересно, что визажисты не стремились сместить акценты на что-то другое, чаще всего лица моделей оставались «голыми».

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Emilia Wickstead

Emilia Wickstead

Фото: @emiliawickstead

Susan Fang

Susan Fang

Фото: @susanfangofficial

Balmain

Balmain

Фото: @balmain

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Emilia Wickstead

Фото: @emiliawickstead

Susan Fang

Фото: @susanfangofficial

Balmain

Фото: @balmain

Прошедшие недели моды еще раз доказывают — никаких правил не существует. Пока одни дома моды брали курс на минимализм, практичность и делали ставку на проверенную годами (и даже веками) классику, другие призывали к изобретальности и смелости.

Дарья Богомолова

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