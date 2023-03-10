Эксперименты и классика

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает об актуальных прическах и макияже, придуманных для новых сезонов, но попробовать которые стоит уже сейчас.
В модных столицах завершились недели моды, где представили коллекции осень-зима 2023/2024. По традиции нашлось место и классике, и ярким экспериментам с цветами и формой — экстремально длинные стрелки, миниатюрные банты, архитектурные укладки и «холодные волны» из 20-х годов прошлого века.
Контур вокруг губ
Губы, подведенные темным карандашом, пожалуй, самый яркий бьюти-тренд из 1990-х, которым вот уже не первый сезон вдохновляются визажисты. Помада на губах или блеск — не важно, главное — создать контраст. Однако если хочется вау-эффекта, то можно попробовать создать эффект градиента, двигаясь от самого темного цвета по контуру губ (и даже немного отступив за) к светлому по центру.
Банты
Простой и изящный способ сделать любую прическу более нарядной — это использовать бант. Можно просто повязать черную ленту на хвост, как это сделали стилисты на показе MaxMara, или украсить волосы россыпью миниатюрных бантиков, как на моделях с шоу Sandy Liang. Наиболее оригинальная идея встретилась на показе Balmain, где за прически отвечал легендарный Сэм Макнайт. Стилист придумал для моделей лаконичные пучки в виде перевернутого на 90 градусов банта. По словам автора укладок, образы вдохновлены архивами дома Balmain 1950-х годов.
Архитектурный экстрим
Заметным трендом (правда, который будет непросто реализовать в жизни) стали сложносочиненные, словно застывшие укладки. Например, хвосты моделей PRISCAVera напоминали мечи, а на показе LUAR девушки появились с будто мокрыми волосами, направленными вперед. На Moschino модели продемонстрировали массивные ирокезы в современной интерпретации, а ACT №1 — укладку с длинными шипами из волос.
Смелый черный
Если у вас есть черная подводка или ультрапигментированные черные тени, то пора дать волю фантазии. Глаза Пьеро на подиуме Marni, готические стрелки и черная помада — в образах Rodarte, очень длинные и тонкие стрелки — на лицах моделей Valentino — в каждом из этих показов визажисты уделяли особое внимание черному цвету и его возможностям.
Графичное каре
Из всех стрижек на показах бросалась каре: если раньше стилисты чаще оставляли его небрежно оформленным, то теперь подчеркивали графичность благодаря прямому срезу.
Холодная волна
Такая узнаваемая укладка — это голливудская классика 20-х годов прошлого столетия. На показах стилисты использовали лишь мотивы и в современной интерпретации — больше небрежности и больше геля для волос. В каждом случае выглядит эффектно.
Пастель
Пастельные оттенки пропадали с подиумов на некоторое время, но визажисты единогласно решили: нежным цветам быть. И, как ни странно, осенью. Идеи интеграции пастели в макияж самые разные — легкая дымка из теней, тонкие стрелки, подводка по нижнему веку и даже накладные ресницы в небесно-голубом оттенке.
Только из постели
На нескольких показах встречалась одна и та же идея укладки — всклокоченные волосы в стиле «я только что проснулась» или как будто без укладки вовсе. Волосы можно как слегка взбить, так и накрутить легкие локоны — главное создать эффект небрежности.
Высветленные брови
Лицо без бровей становится совсем неузнаваемым. И осветлить их, пусть даже временно, идея для смелых. Интересно, что визажисты не стремились сместить акценты на что-то другое, чаще всего лица моделей оставались «голыми».
Прошедшие недели моды еще раз доказывают — никаких правил не существует. Пока одни дома моды брали курс на минимализм, практичность и делали ставку на проверенную годами (и даже веками) классику, другие призывали к изобретальности и смелости.